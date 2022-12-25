Україна

Хорватський тренер — про погіршення логістики через війну.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч згадав, які труднощі долала команда під час єврокубкової кампанії.

"Коли ми приїхали до Мадрида, то Карло Анчелотті запитав мене, скільки ми добиралися. Я відповів, що їхали 10 годин. Він був шокований цим. І за таких умов треба виходити на поле, готуватися до Ліги чемпіонів, а я не можу і цього зробити через повітряну тривогу. Це надзвичайна ситуація, і жодна команда не працює за таких умов, окрім українських клубів, які грають у єврокубках. Запитайте, скільки подорожує «Дніпро-1», як туди-сюди їздить «Динамо». Ми маємо бути єдиними, а не сперечатися через те, щоб перенести один матч. Ми просто хотіли бути свіжими, аби на весь світ показати, що ми граємо за Україну, і здобути очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА", — цитує хорватського фахівця офіційний сайт Шахтаря.

Раніше Йовічевіч підбив підсумки першої половини сезону-2022/23.