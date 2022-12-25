Хорватський тренер — про погіршення логістики через війну.
Ігор Йовічевіч та Карло Анчелотті, офіційний сайт Шахтаря
25 грудня 2022, 15:54
Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч згадав, які труднощі долала команда під час єврокубкової кампанії.
"Коли ми приїхали до Мадрида, то Карло Анчелотті запитав мене, скільки ми добиралися. Я відповів, що їхали 10 годин. Він був шокований цим. І за таких умов треба виходити на поле, готуватися до Ліги чемпіонів, а я не можу і цього зробити через повітряну тривогу. Це надзвичайна ситуація, і жодна команда не працює за таких умов, окрім українських клубів, які грають у єврокубках. Запитайте, скільки подорожує «Дніпро-1», як туди-сюди їздить «Динамо». Ми маємо бути єдиними, а не сперечатися через те, щоб перенести один матч. Ми просто хотіли бути свіжими, аби на весь світ показати, що ми граємо за Україну, і здобути очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА", — цитує хорватського фахівця офіційний сайт Шахтаря.
Раніше Йовічевіч підбив підсумки першої половини сезону-2022/23.