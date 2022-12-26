Англія

Мет Рітчі, Джонджо Шелві та Пол Дамметт можуть узимку залишити склад "сорок".

У зимове трансферне вікно Ньюкасл може розлучитися з трьома своїми гравцями. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, клуб не планує зменшувати кількість своїх гравців у чинній обоймі, але готовий вислухати пропозиції щодо захисника Пола Дамметта, а також двох півзахисників Джонджо Шелві та Метта Рітчі.

Дії контрактів всіх трьох гравців розраховані до літа 2023 року. Вони можуть бути продані в тому випадку, якщо їм буде підшукана відповідна заміна.

Нинішнього сезону Дамметт провів лише один матч у Кубку англійської ліги, а у Рітчі дві зустрічі — одна в Кубку, а друга в АПЛ. На рахунку Шелві п'ять зустрічей, але лише 122 хвилини на полі.

Після 15 ігор Ньюкасл посідає третє місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 30 очок. Найближчий матч "сороки" проведуть проти Лестера. Гра відбудеться сьогодні, 26 грудня, о 17:00 за київським часом.