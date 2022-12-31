Англія

Фас оформив свій антидубль на протязі шести хвилин у матчі проти Ліверпуля.

Вчора, у матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль обіграв Лестер з рахунком 2:1.

У цьому матчі у складі Лестера "відзначився" захисник "лис" Ваут Фас, який примудрився двічі влучити у свої ворота протягом шести хвилин.

За інформацією OptaJoe, Фас став лише четвертим футболістом в історії АПЛ, який зміг двічі вразити свої ворота в одному матчі.

До нього таким "досягненням" відзначилися Джеймі Каррагер, Майкл Проктор та Джонатан Волтерс.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Лестер.