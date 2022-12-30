Україна

Українець проводить неймовірний сезон.

Українського вінгера Михайла Мудрика визнано вболівальниками найкращим гравцем Шахтаря у 2022 році. Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".

За підсумками фінального голосування за Михайла Мудрика висловився 13 131 вболівальник (76%). Вінгер суттєво випередив двох інших претендентів – Анатолія Трубіна (2 295 голосів) і Тараса Степаненка (1 893).

Мудрик визнається найкращим гравцем команди другий рік поспіль. У 2022 році Михайло провів за "гірників" 18 офіційних матчів, у яких відзначився 10 забитими м’ячами й 8 асистами.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал визначив Михайла Мудрика як свою головну мету на зимове трансферне вікно. З'являлася інформація, що "гірники" оцінюють українського вінгера у 85 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 96 мільйонів євро).