Англія

Партнер англійця захоплюється його грою за манкуніанський клуб.

Півзахисник МЮ Каземіро висловився про результативність Маркуса Рашфорда, а також відзначив його лідерські якості.

"Я буду відвертим з вами. Я був справді здивований грою Рашфорда. Знаючи Маркуса як людину поза полем, можу сказати, що на мою думку, якщо Рашфорд буде так продовжуватиме, то він може увійти в ТОП-5 найкращих гравців у світі", — розповів бразилець.

У поточному сезоні Рашфорд провів 14 матчів в АПЛ: на його рахунку 4 голи. Раніше результативність Рашфорда прокоментував Ерік тен Гаг.