Стали відомі стартові склади на поєдинок 19 туру АПЛ.
ДАРВІН НУНЬЄС, GETTY IMAGES
02 січня 2023, 18:50
О 19:30 на стадіоні Brentford Community Stadium розпочнеться матч між Брентфордом і Ліверпулем в рамках 19 туру АПЛ. Стали відомі стартові склади команд.
Брентфорд: Рая — Занка, Піннок, Мі — Рерслев, Єнсен, Норгорд, Янельт, Генрі — Мбемо, Вісса.
Ліверпуль: Аліссон — Трент, Конате, Ван Дейк, Цімікас — Елліотт, Фабінью, Тьяго — Салах, Нуньєс, Окслейд-Чемберлен.
Football.ua веде онлайн-трансляцію цього поєдинку. Початок — о 19:30.