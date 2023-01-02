Англія

Португалець може перебратися в стан "червоних".

Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти посилення середньої лінії поля у найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання The Telegraph, "червоні" зацікавлені в підписанні півзахисника Вулвергемптона Матеуша Нунеш.

Стверджується, що Ліверпуль готовий запропонувати за гравця близько 50 мільйонів євро.

Зазначимо, що в цьому сезоні португалець відіграв 18 матчів на клубному рівні, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль зробив пропозицію Брайтону щодо трансферу Кайседо.