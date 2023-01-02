Португалець може перебратися в стан "червоних".
Матеуш Нунеш, getty images
02 січня 2023, 22:59
Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти посилення середньої лінії поля у найближчі трансферні вікна.
Як повідомляє видання The Telegraph, "червоні" зацікавлені в підписанні півзахисника Вулвергемптона Матеуша Нунеш.
Стверджується, що Ліверпуль готовий запропонувати за гравця близько 50 мільйонів євро.
Зазначимо, що в цьому сезоні португалець відіграв 18 матчів на клубному рівні, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль зробив пропозицію Брайтону щодо трансферу Кайседо.