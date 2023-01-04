Оренда гравця розрахована до кінця сезону, після чого почне діяти контракт на п'ять років.
Кевін Шаде, ФК Брентфорд
04 січня 2023, 20:20
Брентфорд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Фрайбурга Кевіном Шаде.
Орендну угоду з 21-річним німцем розраховано до кінця нинішнього сезону, після чого футболіст стане повноцінним гравцем англійського клубу з контрактом на п'ять років.
Сума трансферу не вказується, але зазначається, що вона є рекордною для клубу. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила 25 мільйонів євро.
Цього сезону Шаде провів 12 поєдинків, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.