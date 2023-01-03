Англія

Німецький фахівець вкотре розкритикував суддівство у матчі АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував поразку і на його думку погане суддівство у матчі проти Брентфорда (1:3).

"Так, я мав діалог із суддями, але насправді це так само, як коли б я розмовляв зі своєю мікрохвильовою піччю, не отримавши від неї жодних відповідей. Це завжди одне й те саме.

Перед початком сезону вони дали нам пораду, що гравці мають бути обережними у такі моменти, бо судді стежитимуть за цим. Ви бачите, що у цих іграх майже все дозволено, але це завжди на межі, і вони використовують це для виправдання", — наводить слова Клоппа видання Reuters з посиланням на beIN Sports.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брентфорд — Ліверпуль.