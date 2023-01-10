Україна

Вінгер вже незабаром може перебратись в АПЛ.

Арсенал не залишає спроб підписати вінгера Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика в поточне трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Санті Ауна, Шахтар і Арсенал наближаються до повної угоди щодо трансферу форварда.

Також стверджується, що українець вже дав принципову згоду на перехід у Арсенал.

Цього сезону український футболіст провів 18 матчів, у яких забив десять голів та віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал та Артета впевнені, що їм вдасться домовитися з Шахтарем щодо Мудрика.