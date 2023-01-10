Вінгер вже незабаром може перебратись в АПЛ.
Михайло Мудрик, getty images
10 січня 2023, 00:00
Арсенал не залишає спроб підписати вінгера Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика в поточне трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Санті Ауна, Шахтар і Арсенал наближаються до повної угоди щодо трансферу форварда.
Також стверджується, що українець вже дав принципову згоду на перехід у Арсенал.
Цього сезону український футболіст провів 18 матчів, у яких забив десять голів та віддав вісім результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал та Артета впевнені, що їм вдасться домовитися з Шахтарем щодо Мудрика.