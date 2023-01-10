Португалець змінить Мадрид на Лондон.
Жоау Феліш, Getty Images
10 січня 2023, 08:20
Минулого вечора з'явилася інформація, що Челсі досяг усної домовленості про оренду атакувального хавбека Атлетіко Мадрид Жоау Феліша. Що цікаво, орендна угода не передбачатиме за лондонцями права викупу.
А от останніми деталями щодо ймовірного трансферу вночі як завжди поділився Фабріціо Романо.
"Очікується, що Челсі завершить угоду з Жоау Фелішем протягом 24/48 годин — оскільки завершуються деталі угоди з Атлетіко Мадрид.
Всі сторони готові підготувати документи та підписати їх. Повна сума за оренду складе близько 11 мільйонів євро, зарплату покриває Челсі" — написав інсайдер у своєму Твіттері.
У нинішньому сезоні на рахунку Жоау 5 голів і 3 результативні передачі у 20 матчах у футболці Атлетіко. На чемпіонаті світу у складі збірної Португалії 23-річний футболіст забив 1 голів та віддав 2 асисти у 5 поєдинках.