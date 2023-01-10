Англія

Португалець змінить Мадрид на Лондон.

Минулого вечора з'явилася інформація, що Челсі досяг усної домовленості про оренду атакувального хавбека Атлетіко Мадрид Жоау Феліша. Що цікаво, орендна угода не передбачатиме за лондонцями права викупу.

А от останніми деталями щодо ймовірного трансферу вночі як завжди поділився Фабріціо Романо.

"Очікується, що Челсі завершить угоду з Жоау Фелішем протягом 24/48 годин — оскільки завершуються деталі угоди з Атлетіко Мадрид.

Всі сторони готові підготувати документи та підписати їх. Повна сума за оренду складе близько 11 мільйонів євро, зарплату покриває Челсі" — написав інсайдер у своєму Твіттері.

У нинішньому сезоні на рахунку Жоау 5 голів і 3 результативні передачі у 20 матчах у футболці Атлетіко. На чемпіонаті світу у складі збірної Португалії 23-річний футболіст забив 1 голів та віддав 2 асисти у 5 поєдинках.