Англія

Португалець радий приєднатися до лондонського клубу.

Португальський нападник Атлетіко Жоау Феліш прокоментував свій перехід до складу Челсі на правах оренди.

"Челсі — одна з найкращих команд у світі. Сподіваюся допомогти їм досягти поставлених цілей, тому я дуже радий бути тут і дуже радий грати на Стемфорд Брідж", — передає слова Феліша офіційний сайт клубу.

Цього сезону Феліш провів 20 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.