Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 12 січня 2023 року, 22:00.

У перенесеному матчі 7 туру АПЛ Челсі у дербі Західного Лондона поступився Фулгему — 1:2. На м'яч екс-гравця Шахтаря Вілліана своїм точним ударом відповів Каліду Кулібалі, проте ще один бразилець зі стану "коттеджерів", Карлос Вінісіус, приніс господарям звитягу.

Відзначимо, що португальський новачок "синіх" Жоау Феліш отримав пряму червону картку у своєму першому матчі за новий клуб. Після цього Фулгему вдалося вирвати перемогу і піднятися на шосту сходинку у таблиці, залишивши Челсі десятим.

Відео голів та огляд матчу:

Фулгем — Челсі 2:1

Голи: Вілліан, 25, Вінісіус, 73 — Кулібалі, 47

Фулгем: Лено — Робінсон, Рім, Адарабіойо, Тете — Рід (Керні 68), Паллінья, Перейра (Джеймс 90+3) — Вілліан (Соломон 83), Декордова-Рід (Вілсон 68), Вінісіус (Чалоба 90+4)

Челсі: Аррісабалага — Кулібалі, Тіагу Сілва, Чалоба (Кукурелья 79) — Аспілікуета, Голл (Чуквуемека 79), Ковачич (Галлахер 79), Закарія (Жоржиньйо 56) — Маунт (Зієш 80), Гаверц, Феліш

Попередження: Робінсон, Перейра, Адарабіойо, Лено — Чалоба, Холл, Маунт

Вилучення: Феліш, 58.