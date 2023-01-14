Англія

Трент Александер-Арнольд висловився про очікування вболівальників "червоних".

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд прокоментував виступи своєї команди на тлі очікувань вболівальників.

"Є певний рівень очікувань від нас. Це майже як стати жертвою власного успіху. Люди очікують, що ми будемо бездоганні кожного сезону. Потрібно виробити стабільність, але ми теж від себе цього чекаємо.

Ми не надто задоволені тим, як складається цей сезон, але попереду ще багато часу. Не думаю, що ми пройшли бодай половину шляху. Попереду довгий шлях.

Прийде час, все стане на свої місця, і ми повернемося туди, де ми були і повинні бути. Коли це станеться, усі будуть щасливі. Це лише питання часу", — наводить слова Александер-Арнольда Sky Sports.

Після 17 ігор Ліверпуль набрав 28 очок та посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ.