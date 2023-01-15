Англія

Лондонський клуб використав це в якості виняткового аргументу під час перемовин.

Лондонські Челсі та Арсенал, нападник Михайло Мудрик та донецький Шахтар напередодні зробили звичайний січневий вечір незабутнім у контексті українського футболу, бо влаштували справжні трансферні перегони за талановитим гравцем.

У підсумку, серія раундів перемовин між англійськими та українським клубами завершилась домовленістю про трансфер юного виконавця за 100 млн євро, які від самого початку запитували "гірники".

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, "пенсіонерам" удалось здобути прихильність гравця в короткі терміни за допомоги виняткової пропозиції.

Челсі гарантував Михайлу місце в стартовому складі вже з перших днів його готовності виступати за лондонський клуб, що стало вирішальним у питанні переходу.

Нагадаємо, що "сині" підготували для нього контракт до 2030 року.

У поточному сезоні Мудрик забив 10 голів та віддав вісім гольових передач у 24 матчах.