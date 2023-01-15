Англія

Перший коментар новачка "синіх".

У неділю, 15 січня, лондонський Челсі офіційно оголосив про підписання контракт із Михайлом Мудриком. 22-річний українець наразі перебуває на Стемфорд Брідж, де "сині" протистоять Крістал Пелес.

Після важливої події екс-гравець Шахтаря дав перший коментар у якості гравця команди з Західного Лондону: "Я дуже щасливий підписати контракт із Челсі. Це величезний клуб, що грає у фантастичному чемпіонаті, і це дуже привабливий проект для мене на цьому етапі моєї кар'єри. Я радий зустрітися зі своїми новими товаришами по команді, і я з нетерпінням чекаю на роботу та навчання під керівництвом Грема Поттера та його штабу" — передає слова вінгера офіційний сайт "синіх".

Відзначимо, що трансфер Мудрика став найдорожчим в історії українського футболу.