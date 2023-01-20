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  • Іспанія

    20 січня 2023, 10:25

    Сеута — Барселона 0:5 Відео голів та огляд матчу 19.01.2023

    Дивіться огляд матчу 1/8 Кубу Іспанії, що відбувся 19 січня 2023 року о 21:00.

    Радість гравців Барси, Getty Images
    Радість гравців Барси, Getty Images 20 січня 2023, 10:25

    У четвер, 19 січня, каталонська Барселона в африканському анклаві Іспанії Сеуті здобула розгромну перемогу над місцевим однойменним клубом — 5:0. Ця звитяга дала "синьо-гранатовим" путівку до 1/4  Кубку Короля, жеребкування якої призначено на п'ятницю, 20 січня.

    Відзначимо, що мадридський Реал в 1/8 фіналу у вольовому стилі переграв Вільярреал. Також до вісімки найкращих команд турніру увійшли Атлетік Більбао, Реал Сосьєдад, Осасуна, Валенсія, Атлетіко Мадрид та Севілья.

    Відео голів та огляд матчу:

    Сеута — Барселона 0:5

    Голи: Рафінья, 41, Левандовські, 50, 90, Фаті, 70, Кессьє, 77

    Сеута: Мехіас — Гарсія, Гут'єррес, Лафарж (Данезе, 68), Альфонсо — Жота (Іглесіас, 57), Рейна, Ахмед (Редондо, 57), Куевас (Гарсія, 57), Гомес — Родрі (Касаіс, 78).

    Барселона: Пенья — Альба, Алонсо (Крістенсен, 73), Гарсія, Бельєрін — Торре (Гаві, 46), Роберто (Бускетс, 73), Кессьє, Торрес (Фаті, 60), Рафінья (Анхель, 80) — Левандовські.

    Попередження: Гомес.

    Команди

    Барселона Сеута

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