Сеута — Барселона 0:5 Відео голів та огляд матчу 19.01.2023

У четвер, 19 січня, каталонська Барселона в африканському анклаві Іспанії Сеуті здобула розгромну перемогу над місцевим однойменним клубом — 5:0. Ця звитяга дала "синьо-гранатовим" путівку до 1/4 Кубку Короля, жеребкування якої призначено на п'ятницю, 20 січня.
Сеута — Барселона 0:5
Голи: Рафінья, 41, Левандовські, 50, 90, Фаті, 70, Кессьє, 77
Сеута: Мехіас — Гарсія, Гут'єррес, Лафарж (Данезе, 68), Альфонсо — Жота (Іглесіас, 57), Рейна, Ахмед (Редондо, 57), Куевас (Гарсія, 57), Гомес — Родрі (Касаіс, 78).
Барселона: Пенья — Альба, Алонсо (Крістенсен, 73), Гарсія, Бельєрін — Торре (Гаві, 46), Роберто (Бускетс, 73), Кессьє, Торрес (Фаті, 60), Рафінья (Анхель, 80) — Левандовські.
Попередження: Гомес.