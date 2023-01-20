Сеута — Барселона 0:5 Відео голів та огляд матчу 19.01.2023

Іспанія

Дивіться огляд матчу 1/8 Кубу Іспанії, що відбувся 19 січня 2023 року о 21:00.

У четвер, 19 січня, каталонська Барселона в африканському анклаві Іспанії Сеуті здобула розгромну перемогу над місцевим однойменним клубом — 5:0. Ця звитяга дала "синьо-гранатовим" путівку до 1/4 Кубку Короля, жеребкування якої призначено на п'ятницю, 20 січня.

Відзначимо, що мадридський Реал в 1/8 фіналу у вольовому стилі переграв Вільярреал. Також до вісімки найкращих команд турніру увійшли Атлетік Більбао, Реал Сосьєдад, Осасуна, Валенсія, Атлетіко Мадрид та Севілья.

Відео голів та огляд матчу:



