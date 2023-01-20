Підопічні Ігоря Москвичова продовжують виступати на турнірі у Хорватії.
Словенія (U-19) — Україна (U-19), АФУ
20 січня 2023, 10:18
Юнацька збірна України з футзалу провела свій другий матч на турнірі Umag Nations Cup 2023 у Хорватії.
Команда Ігоря Москвичова обіграла Словенію з рахунком 2:1. У складі "синьо-жовтих" результативними ударами відзначилися Ткаченко та Жліндра, який зрізав м'яч у свої ворота. У словенців забитий м'яч на рахунку Руіса.
У стартовому матчі турніру Україна зіграла внічию із Францією (4:4). Попереду в українців остання гра проти Італії, яка пройде 20 січня о 19:00 за київським часом.
Словенія (U-19) — Україна (U-19) 1:2
Голи: Руіс, 8 — Ткаченко, 11, Жліндра, 19 (автогол).