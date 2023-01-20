Футзал

Підопічні Ігоря Москвичова продовжують виступати на турнірі у Хорватії.

Юнацька збірна України з футзалу провела свій другий матч на турнірі Umag Nations Cup 2023 у Хорватії.

Команда Ігоря Москвичова обіграла Словенію з рахунком 2:1. У складі "синьо-жовтих" результативними ударами відзначилися Ткаченко та Жліндра, який зрізав м'яч у свої ворота. У словенців забитий м'яч на рахунку Руіса.

У стартовому матчі турніру Україна зіграла внічию із Францією (4:4). Попереду в українців остання гра проти Італії, яка пройде 20 січня о 19:00 за київським часом.

Словенія (U-19) — Україна (U-19) 1:2

Голи: Руіс, 8 — Ткаченко, 11, Жліндра, 19 (автогол).