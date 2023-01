У рамках 21 туру чемпіонату Англії Арсенал зумів обіграти Манчестер Юнайтед (3:2).

На рахунку Олександра Зінченка 85 дотиків м'яча — найбільше серед усіх футболістів, що вийшли на поле у цьому поєдинку.

What position was he playing, again? What an engine.



No player made more touches than Oleksandr Zinchenko (85) in today's match. pic.twitter.com/OjrdXuxO1n