Англія

Українець провів гідний поєдинок.

У рамках 21 туру чемпіонату Англії Арсенал зумів обіграти Манчестер Юнайтед (3:2).

На рахунку Олександра Зінченка 85 дотиків м'яча — найбільше серед усіх футболістів, що вийшли на поле у цьому поєдинку.

What position was he playing, again? What an engine.



No player made more touches than Oleksandr Zinchenko (85) in today's match. pic.twitter.com/OjrdXuxO1n — Opta Analyst (@OptaAnalyst) January 22, 2023

Крім того, у Зінченка 88% точність передач, 23 паси у фінальну третину, 7 передач у штрафну (більше за всіх), 4 виграні дуелі, 3 кроси, 2 відбори та 1 створений момент.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Арсенал — Манчестер Юнайтед.