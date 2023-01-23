Українець провів гідний поєдинок.
Олександр Зінченко, Getty Images
23 січня 2023, 00:45
У рамках 21 туру чемпіонату Англії Арсенал зумів обіграти Манчестер Юнайтед (3:2).
На рахунку Олександра Зінченка 85 дотиків м'яча — найбільше серед усіх футболістів, що вийшли на поле у цьому поєдинку.
Крім того, у Зінченка 88% точність передач, 23 паси у фінальну третину, 7 передач у штрафну (більше за всіх), 4 виграні дуелі, 3 кроси, 2 відбори та 1 створений момент.
На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Арсенал — Манчестер Юнайтед.