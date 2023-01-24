У матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем у гостях мінімально обіграв Фулгем із рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на першій компенсованій хвилині результативним ударом відзначився нападник "шпор" Гаррі Кейн.

Відео голу та огляд матчу:

Фулгем — Тоттенгем 0:1
Гол: Кейн, 45+1

Фулгем: Лено — Тете (Соломон, 80), Діоп, Рім, Робінсон — Пальїнья, Рід (Керні, 65) — Вілліан (Вінісіус, 87), Перейра, Декордова-Рід (Вілсон, 88) — Мітрович.

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс — Емерсон, Гейб’єрг, Бентанкур, Перішич — Кулушевські (Біссума, 90), Сон (Рішарлісон, 76) — Кейн.

Попередження: Пальїнья — Сон, Ромеро