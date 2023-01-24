Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 23 січня 2023 року, 22:15.
Фулгем — Тоттенгем, Getty Images
24 січня 2023, 09:30
У матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем у гостях мінімально обіграв Фулгем із рахунком 1:0.
Єдиний і переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на першій компенсованій хвилині результативним ударом відзначився нападник "шпор" Гаррі Кейн.
Відео голу та огляд матчу:
Фулгем — Тоттенгем 0:1
Гол: Кейн, 45+1
Фулгем: Лено — Тете (Соломон, 80), Діоп, Рім, Робінсон — Пальїнья, Рід (Керні, 65) — Вілліан (Вінісіус, 87), Перейра, Декордова-Рід (Вілсон, 88) — Мітрович.
Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Девіс — Емерсон, Гейб’єрг, Бентанкур, Перішич — Кулушевські (Біссума, 90), Сон (Рішарлісон, 76) — Кейн.
Попередження: Пальїнья — Сон, Ромеро