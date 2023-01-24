Англія

Легендарний форвард включив українського універсала Арсеналу до своєї символічної збірної за підсумками 21 туру.

У центральному поєдинку 21-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал взяв реванш у Манчестер Юнайтед на своєму полі, здобувши перемогу з рахунком 3:2 у заключні хвилини зустрічі.

Українського футболіста "канонірів" Олександра Зінченка, який у цьому матчі виступив як "хибний" лівий захисник і переміщався буквально по всьому полю протягом 90 хвилин, раніше було визнано найкращим гравцем минулого поєдинку з МЮ за версією вболівальників Арсеналу.

Пресслужба Прем'єр-ліги традиційно опублікувала команду тижня за підсумками туру чемпіонату Англії, яку складає легендарний англійський форвард Алан Ширер.

Так, легенда Ньюкасла включила Олександра Зінченка до своєї символічної збірної АПЛ за підсумками 21-го туру, поставивши його на позицію лівого захисника.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко зробив найбільше дотиків м'яча серед гравців матчу Арсенал — Манчестер Юнайтед. Дивитися огляд поєдинку ви можете на Football.ua.