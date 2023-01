Двадцять перший тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення і подарував нам низку цікавих принципових протистоянь.

Пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися минулими вихідними у чемпіонаті Англії сезону-2022/23.

Минулого сезону Ліверпуль та Челсі боролися за зону Ліги чемпіонів, грали між собою у фіналах двох внутрішніх кубків, а їхні очні зустрічі мали гучну вивіску протистояння двох топових команд європейського футболу. Цього року ситуація кардинально змінилася для обох колективів, і, ймовірно, скласти помітну конкуренцію у боротьбі за топ-4 у другій половині кампанії АПЛ їм буде вкрай складно. З урахуванням побаченого в останньому матчі, практично неможливо.

Це не був матч найвищої якості. З урахуванням перебування Ліверпуля та Челсі в середині турнірної таблиці, це справді виглядало як зустріч двох середняків, які мають величезну кількість проблем, і які намагалися скоріше не перемогти, а не програти, нехай і деякі моменти для голу в обох сторін протягом матчу час від часу з'являлися. Жодна з команд не контролювала гру протягом тривалого періоду, тоді як підопічні Юргена Клоппа намагалися зіграти в центрі поля компактніше, відмовившись від високого пресингу. Челсі всіляко намагався знайти свою мету через флангові передачі Хакіма Зієша, але знаходити адрессата в особі Кая Гаверца у більшості випадків не вдавалося.

Можна зрозуміти тих уболівальників, які б вимкнули гру та пішли б займатися своїми справами у ту суботу, адже майбутня підсумкова нульова нічия з урахуванням того, що відбувалася на полі, бачилася неозброєним оком. Українських уболівальників біля екранів моніторів телевізорів та інших гаджетів утримувало одне — ймовірний дебют за Челсі українського вінгера Михайла Мудрика, трансфер якого з донецького Шахтаря став цієї зими рекордним в історії всього українського футболу. І цей дебют відбувся на 55-й хвилині зустрічі, коли 22-річний вінгер вийшов замість Льюїса Голла і встиг влюбити в себе всю футбольну Англію, а вболівальників Арсеналу змусив кусати власні лікті.

Ми можемо сміливо констатувати факт, що Мудрик став єдиною світлою плямою матчу на Енфілді, якщо враховувати створену загрозу в атакуючій фазі. Українець демонстрував усе те, що вміє найкраще: неймовірну швидкість, неймовірний дриблінг, вміння зберегти м'яч, загострити розрізною передачею, зачепитися за м'яч. Михайло міг і забивати гол після того, як одноосібно накрутив усю оборону Ліверпуля та пробив у зовнішній бік сітки воріт. Міг і віддавати асист, але Карні Чуквуемека чомусь того дня відмовлявся триматися на ногах. Загалом блискавичний українець мав достатньо вільного простору, а в якості суперника на фланзі йому спочатку виступив 37-річний Джеймс Мілнер, який за фактом і не є номінальним правим захисником та з очевидних причин програвав вінгеру Челсі у швидкісних якостях. Клопп мав на це реагувати, що він і зробив випустивши Трента Александра-Арнольда.

Усі зірки зійшлися для того, щоб дебют Мудрика в АПЛ вийшов справді вражаючим. Це і пристрасть Ліверпуля до гри високою лінією оборони, і погана форма суперника разом з поганою формою його власної команди. Справді, важко усвідомити, що гравець з УПЛ без двох місяців футболу може дебютувати в АПЛ на Енфілді та затьмарити як увесь Ліверпуль, так і весь Челсі, але для цього були всі передумови. Мудрик, безперечно, величезний талант – це не є великим секретом, але для Ліверпуля та Челсі загалом такий успішний дебют Михайла більше несе негативних підтекстів. Це показало, наскільки багато зараз у цих командах проблем, які потрібно якнайшвидше вирішувати, щоб врятувати сезон.

Ліверпуль — Челсі 0:0



Ліверпуль: Аліссон — Мілнер (Александер-Арнольд, 72), Конате, Гомес, Е. Робертсон — Кейта (Нуньєс. 62), Алькантара, Байцетич (Фабіньо, 82) — Елліотт (Джонс, 82), Салах, Гакпо (Гендерсон, 82).



Челсі: Аррісабалага — Чалоба (Аспілікуета, 81), Сілва, Бадьяшиль, Голл (Мудрик, 55) — Галлагер, Жоржиньйо — Зієш, Маунт (Чуквуемека, 81), Кукурелья — Гаверц (Обамеянг, 81).



Попередження: Байцетич, Мілнер — Чалоба

Поєдинок між Вест Гемом та Евертоном напередодні підносився наступним чином: хто переможе, той і врятує для себе місце на посаді головного тренера команди, хто програє – буде звільнений. Обидві команди зараз борються за збереження прописки в еліті англійського футболу, проте фатальним цей матч став для вже колишнього головного тренера синьої сторони Мерсісайда Френка Лемпарда, звільнення якого на офіційному рівні було підтверджено напередодні інформаційними ресурсами Евертона.

З сезону в сезон ми вже мали звикнути до того, що рано чи пізно, як би команда не розпочала чемпіонат, ми все одно побачимо зміну в тренерському штабі першої команди Евертона. Передумови для звільнення Лемпарда були вже давно, адже після непоганого старту сезону мерсисайдці знову повернулися до боротьби за виживання, скатившись до зони вильоту. Хоча перші натяки з'являлися ще влітку, під час трансферної кампанії "ірисок". Менеджмент Евертона в останні роки не особливо славився своїми адекватними рішеннями, тому зовсім не дивно, що продаж свого ключового центрфорварда Рішарлісона в Тоттенгем у ліверпульському клубі вирішили замінити Нілом Мопе, який ще в Брайтоні мав колосальні проблеми з реалізацією ключових моментів. Вгадайте, чи це дивовижним чином змінилося після переїзду на Гудісон Парк? Спойлер: ні.

Дивлячись на те, як Евертон програвав Вест Гему, мимоволі з'являлося почуття дежавю – таке ми вже бачили неодноразово цього сезону. Варто "ірискам" помилитися у передачі в центрі поля, перебуваючи в атакуючій фазі, команда наривається на контратаку, не встигає належним чином перебудуватися в оборону та пропускає гол. Так було й у минулому матчі із Вест Гемом. Так було і з Тоттенгемом, і з Астон Віллою, і з Лестером, і з Манчестер Юнайтед. Через відсутність організованості в лінії захисту, що спричинило проблеми команди при перебудові з атакуючої в оборонну фазу, Евертон став командою, яка пропустила найбільшу кількість голів цього сезону після контратак (сім). Напрошується наступне питання: а де реакція від тренерського штабу, якщо проблема набула системного характеру?

Реакції від Френка Лемпарда не було. Весь свій період в Евертоні він хотів зробити команду, яка виглядатиме загрозливо в атаці. Нашому Віталію Миколенко він казав, що українець сильный у захисті, але треба додавати в атаці. За всім цим уявним бажанням втілити своє бачення футболу в реальність Лемпард не помітив, як його команда втратила організованість у захисті, при цьому ніяк не додавши і в тому аспекті, в якому так прагнув досягти прогресу англійський фахівець — в атаці. Після такого ігнорування системної проблеми та відсутності роботи над помилками важко уявити, що Френкі в найближчому майбутньому матиме можливість повернутися до Прем'єр-ліги в якості головного тренера. Так, до менеджменту і керівництва Евертона в останні роки набралося безліч питань. На жаль, робота Лемпарда також стала одним із таких питань.

Вест Гем — Евертон 2:0

Голи: Боуен, 34, 41

Вест Гем: Фабіанські — Зума, Огбонна, Агерд, Цоуфал, Емерсон (Джонсон, 81) — Райс, Пакета (Соучек, 72), Боуен, Бенрахма (Даунс, 81) — Антоніо (Інгс, 72).

Евертон: Пікфорд — Тарковскі, Коуді, Міна, Миколенко (Макніл, 46), Коулмен (Девіс, 46) — Гує, Онана, Грей, Івобі — Калверт-Льюїн.

Попередження: Пакета, Тарковскі.

Англійська футбольна класика 90-х та 2000-х, відома багатьом вболівальникам принциповим тренерським протистоянням Арсена Венгера та сера Алекса Фергюсона, дала про себе по-справжньому згадати минулими вихідними. Ризикнемо сказати, що ми побачили найкращий матч в поточному сезоні Прем'єр-ліги, в якому відчувався і характер важливості матчу з урахуванням історичної складової, і розпал пристрастей, і прекрасний футбол, і неймовірна розв'язка в останні хвилини зустрічі. Розв'язка, яка може стати одним із тих моментів, на який Арсенал зрештою оглядатиметься як на визначальний у боротьбі за чемпіонський титул сезону-2022/23, незважаючи на те, що багато ще попереду.

Подолати сильного та принципового суперника — це одне, але зробити це з огляду на те, що діючий чемпіон Манчестер Сіті дихає у потилицю після перемоги над Вулвергемптоном з рахунком 3:0 раніше того ж дня, при цьому врятувати перемогу таким драматичним чином. Це має дуже величезний психологічний вплив. Перемога в дербі Північного Лондона, минулий успіх проти Манчестер Юнайтед, який, як і раніше, є єдиною командою, якій вдалося перемогти команду Мікеля Артети в поточному сезоні... Все це має допомогти зняти напругу та тиск з "канонірів" — у них вже з'явилося так зване відчуття неминучості, яке притаманне командам, які згодом стають чемпіонами. Усі, починаючи від гравців Арсеналу та закінчуючи вболівальниками лондонського клубу, нарешті повірили, що це реально може статися, хоч боротьба з Манчестер Сіті ще обіцяє бути спекотною.

Тактичний підхід до поєдинку з лідером АПЛ з боку тренерського штабу Еріка тен Гага не став великим сюрпризом. Манчестер Юнайтед не намагався переграти Арсенал у футбол і взяти м'яч під свій контроль, а хотів досягти позитивного результату так, як це вдалося зробити в першому колі і як вдалося нещодавно обіграти Манчестер Сіті. Десь це можна назвати ризиком, адже терпіти неймовірний тиск з боку суперника, фактично грати без м'яча та чекати зручного моменту забити – так не завжди можна і дочекатися можливості, але кожен із таких напівмоментів забити "червоні дияволи" все ж реалізували. Називайте це везінням, називайте як хочете, але Маркус Рашфорд повернувся в 2023 році просто у феноменальній формі. Такий Рашфорд небезпечний будь-якої миті, що він і довів своїм неймовірним ударом у першому таймі.

Але Арсенал мав свого такого "лиса біля воріт", ім'я якого Едді Нкетіа. Англійського форварда неможливо порівнювати з Габріелом Жезусом, місце в основі якого він зайняв через травму бразильця після чемпіонату світу. Жезус — креативний форвард, здатний сам собі створити небезпечний момент. Нкетіа — це типовий фінішер і гравець штрафного майданчика з крутим гольовим чуттям, який може бути непомітним більшу частину матчу, а потім з'явитися з нізвідки і розстріляти ворота суперника з вигідної позиції, що й сталося двічі з Манчестер Юнайтед протягом матчу (хоча могли б і тричі, якби не Давид Де Хеа). Жезуса та Нкетіа не можна порівнювати. Артета має два різнопланових форварда, яких він при потребі зможе навіть задіяти одночасно на полі. Це буде приємний головний біль для тренера Арсеналу, коли Жезус повернеться після травми.

Ну а тепер про найкращого гравця матчу, і це не Букайо Сака, який весь матч накручував Люка Шоу і ледь не забив два ідентичні голи з дальньої дистанції (вийшов лише один). Приємно усвідомити той факт, що у підсумковій перемозі безпосередню участь взяв наш Олександр Зінченко, який не відзначився результативними діями, але взяв участь у двох голах "канонірів" (у тому числі й вирішальному на останніх хвилинах, віддавши передгольову після передачі Троссара). Та й взагалі, хто дивився матч – той усе й так розуміє. Зіна, "намальований" лівим захисником, був абсолютно на кожній ділянці поля. Його постійні зміщення у лівий напівфланг допомогли Арсеналу виграти центр поля і скористатися відсутністю Каземіро. Не забував українець і про лівий фланг оборони, де він з'їв та переварив стомільйонного Антоні, а потім ще й встигав підключатися до атак навіть на протилежному фланзі. Артета дав Зінченку в Арсеналі більше свободи дій і отримав натомість системоутворюючого гравця з чемпіонським менталітетом. Літній трансфер українця може згодом коштувати Хосепу Гвардіолі та Манчестер Сіті чемпіонського титулу. І це не жарт, а привід для роздумів для всіх скептиків.

Арсенал — Манчестер Юнайтед 3:2

Голи: Нкетіа, 23, 90 , Сака, 53 — Рашфорд, 17, Мартінес, 59



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 46), Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор (Голдінг, 90+3), Партей, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі (Троссар, 82).



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан (Гарначо, 90+2), Мартінес, Шоу — Еріксен, Мактоміней — Антоні (Фред, 71), Фернандеш, Рашфорд — Веггорст.



Попередження: Вайт — Антоні, Шоу

Нічия в битві аутсайдерів. Борнмут відкрив рахунок у матчі на 28-й хвилині завдяки Ентоні, але під завісу протистояння Ноттінгем Форест вдалося уникнути поразки. Героєм епізоду став Сем Саррідж, який мало того, що забив у ворота свого колишнього клубу, так ще й гол цей став дебютним для нього у рамках Прем'єр-ліги.

Борнмут — Ноттінгем Форест 1:1

Голи: Ентоні, 28 — Саррідж, 84

Результативна нічия між Лестером та Брайтоном. Завдяки пізньому голу у виконанні свого 18-річного героя команда Роберто Де Дзербі уникнула поразки після щільної боротьби на Кінг Пауер Стедіум. Чудове завершення від Мітоми вивело Брайтон вперед, але жорстка гра Лестера була винагороджена двома результативними ударами в обох таймах. Лише втручання юного Фергюсона з лави для запасних позбавило "лисиць" трьох дорогоцінних очок, але обидві команди, мабуть, мають буnи частково задоволені підсумковим результатом.

Лестер — Брайтон 2:2

Голи: Олбрайтон, 38, Барнс, 63 — Мітома, 27, Фергюсон, 88

Унаї Емері задивляється на єврокубки? Стартовий свисток матчу був заглушений освистуванням натовпу на стадіоні Сент-Меріс. Вболівальники Саутгемптона, команда яких йде на останній сходинці в таблиці, розраховували на якийсь позитивний результат проти Астон Вілли. Цю надію їм вкотре подарував капітан Джеймс Ворд-Праус на 63-й хвилині, але його гол після тривалої перевірки скасували рішенням VAR.

Приблизно через 12 хвилин настрій у "святих" зіпсувався ще більше, коли Оллі Воткінс відкрив рахунок у матчі і згодом встановив фінальний рахунок. Дійсно, Саутгемптон заслуговував бодай на нічию, але Емі Мартінес був неперевершеним у воротах, і натомість "святі" зазнали сьомої поразки у восьми поєдинках. Астон Вілла, у свою чергу, нехай йде поки що поза першою десяткою, але до єврокубкової зони рукою подати — всього три очки!

Саутгемптон — Астон Вілла 0:1

Голи: Воткінс, 77

Ньюкасл провів типовий для себе матч з Крістал Пелес. Перший тайм пройшов досить спокійно з погляду створених моментів, але в той же час "сороки" загалом контролювали гру. До перерви вони не дозволили жодного разу пробити у площину своїх воріт, підтвердивши в черговий раз свою репутацію кращої оборони АПЛ у поточному сезоні. У другому таймі ситуація кардинально не змінилася, хоча команда Патріка Вієйра почала діяти трохи гостріше. Зрештою, жодній із команд забити так і не вдалося. У Крістал Пелес найкращим на полі став голкіпер Вісенте Гуайта, який здійснив сім сейвів, а гравцям Ньюкасла не вдалося перетворити на гол жоден із восьми створених шансів у виконанні правого захисника Кірана Тріпп'єра.

Крістал Пелес — Ньюкасл 0:0

Лідс проти Брентфорда — голами майже й не пахло. Підопічні Джессі Марша точно будуть розчаровані, не знайшовши проривного голу в останньому домашньому матчі. Вони були на висоті протягом більшої частини гри, особливо в другому таймі, але їм бракувало вбивчого завершення. Проте варто пам'ятати, що Брентфорд на чолі з Томасом Франком зараз дуже важко перемогти будь-якій команді, тому гравцям Лідса не доведеться довго сумувати через підсумкову нічию.

Лідс Юнайтед — Брентфорд 0:0

Ерлінга Голанда не зупинить навіть зграя "вовків". Вдуматись тільки: зірковий норвезький форвард Манчестер Сіті прийшов у Прем'єр-лігу лише літом минулого року, але йому вже вдалося оформити свій четвертий хет-трик! Мозок відмовляється розуміти той факт, що Голанду знадобилося провести для цього всього 19 матчів! Для порівняння: минулому рекордсмену Руду ван Ністерлою знадобилося 65 поєдинків в АПЛ, щоб оформити чотири хет-трики... Коротше кажучи, Вулвергемптон став черговою легкою перешкодою для Голанда на шляху до нових рекордів в Англії, але Манчестер Сіті продовжує виступати в ролі наздоганяючого в чемпіонській гонці з лондонським Арсеналом.

Манчестер Сіті — Вулвергемптон 3:0

Голи: Голанд, 40, 50 (з пенальті), 54.

266-й гол Гаррі Кейна за Тоттенгем приніс мінімальну перемогу над Фулгемом. Господарі поля виглядали краще у стартові хвилині зустрічі, змусивши Уго Льоріса кілька разів рятувати свою команду від пропущеного м'яча, але буквально перед перервою форвард "шпор" Гаррі Кейн влучним і ідеальним ударом у кут воріт відкрив рахунок у матчі. Більше того, завдяки цьому голу Кейн зрівнявся з Джиммі Грівзом у списку найкращих бомбардирів в історії Тоттенгема. Він міг навіть ставати новим рекордсменом клубу у другому таймі, але тоді вже голкіперу Фулгема Бернду Лено довелося включатись у гру.

Загалом після перерви підопічні Марку Сілви очікувано прагнули відігратися, більше котролювали м'яч, частіше перебували на половині поля суперника, але цього разу колектив Антоніо Конте успішно відборонявся та зберіг переможний результат. Поки не зрозуміло, яке майбутнє чекає на італійського фахівця на посаді головного тренера Тоттенгема, але шанси на топ-4 в команди зберігаються, і вся боротьба ще попереду.

Фулгем — Тоттенгем 0:1

Гол: Кейн, 45+1

Головний тренер: МІКЕЛЬ АРТЕТА (Арсенал)

Коротко про те, як змінюється трансферна вартість футболіста. Шахтар, мабуть, на цю схему вирішив не вестись.

BREAKING: Манчестер Юнайтед підписав бразильського півзахисника Казіньйо. Контракт розрахований на одну гру. Буде готовий до матчу з Арсеналом.

Як виглядав матч Ліверпуль – Челсі до того, як оператор (Мудрик) поклав камеру та увійшов у гру:

Liverpool vs Chelsea be likepic.twitter.com/2NrxYozag2