Україна

Луганці проведуть ще два поєдинка.

Зоря продовжує підготовку до другої частини сезону в Туреччині. Вже у неділю, 29-го січня "чорно-білі" проведуть дві зустрічі на зборах.



За інформацією офіційного сайту луганців, перший суперник – клуб Арда з Болгарії. Виступає в елітному дивізіоні. Після 18-ти турів займає 9-те місце.

Другий суперник – Академія Пандев з Північної Македонії. З 2017-го року грає у вищій лізі. У сезоні 2018/19 команда стала володарем Кубку Південної Македонії.

Зараз, після 17-ти турів чемпіонату, клуб посідає передостаннє місце в таблиці.

Нагадаємо, останнім суперником команди ван Леувена був Септемврі, який українці здолали з рахунком 3:2.