Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 4 лютого 2023 року, 17:00.
Манчестер Юнайтед - Крістал Пелес, Getty Images
05 лютого 2023, 09:16
Манчестер Юнайтед у матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги здобув перемогу над Крістал Пелес (2:1).
Перемогу "червоним дияволам" принесли забиті м'ячі у виконанні Бруну Фернандеша, який реалізував пенальті, та Маркуса Рашфорда.
У складі "склярів" єдиний м'яч забив Шлупп, коли гості були у більшості після вилучення Каземіро.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес в АПЛ:
Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес 2:1
Голи: Бруну Фернандеш, 6 (з пенальті), Рашфорд, 62 — Шлупп, 76.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро, Фред, Бруну Фернандеш — Антоні (Забітцер, 82), Веггорст (Гарначо, 60), Рашфорд.
Крістал Пелес: Гуайт — Клайн, Річардс, Гуехі, Мітчелл — Г'юз (Локонга, 73), Дукуре — Джордан Аю (Езе, 72), Едуар, Шлупп.
Попередження: Антоні — Мітчелл, Шлупп.
Вилучення: Каземіро, 70.