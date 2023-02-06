Англія

"Городяни" здивовані публікацією можливих порушень клубу щодо фінансового феєр-плею.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті виступив із заявою про звинувачення з боку АПЛ у можливих порушеннях фінансового феєр-плею.

Раніше АПЛ опублікувала заяву, в якій перерахувала понад 100 потенційних порушень "міщан" за певний період.

"Манчестер Сіті здивований публікацією передбачуваних порушень правил з боку англійської Прем'єр-ліги, особливо з урахуванням великої участі та величезної кількості докладних матеріалів.

Клуб вітає розгляд цього питання незалежною Комісією для неупередженого розгляду широкої сукупності неспростовних доказів, що існують на підтримку позиції ліги.

Тому ми сподіваємося, що це питання буде закрито раз і назавжди", — говорить заява "міщан".

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може бути виключений з АПЛ.