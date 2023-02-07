Англія

Представники клубів наполягатимуть на дискваліфікації "містян".

Напередодні керівництво АПЛ подало на розгляд імовірні порушення фінансових правил із боку Манчестер Сіті.

За інформацією місцевих ЗМІ, боси Ман Сіті не надавали у повному обсягу інформацію про винагороду гравців та нехтували правилами ліцензування клубів і фінансового фейр-плей. Детальніше читайте за посиланням.

Якщо провина Сіті протягом багатьох сезонів буде доведена, інші представники АПЛ наполягатимуть на виключення Манчестер Сіті з ліги.

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Більше за всіх клуби так званої "великої шістки" — Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Арсенал, Челсі та Тоттенхем вимагають вирішити це питання якомога швидше.

Проте в процес розгляду справи "містян", яким займається незалежна комісія, ніхто з інших англійських клубів не буде втручатися.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті не зможе звернутися до CAS у разі санкцій за фінансові порушення.