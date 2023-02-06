Англія

АПЛ звинуватила "городян" у порушенні фінансового феєр-плей.

Манчестер Сіті не зможе заперечити можливі санкції за порушення фінансових правил феєр-плей. Про це повідомляє журналіст Мартін Ціглер у своєму твіттері.

Раніше АПЛ звинуватила "городян" у понад 100 порушеннях фінансових правил з сезону-2009/10.

За інформацією джерела, у разі доведеності фактів порушення "міщани" не зможуть подати апеляцію до CAS. Це правило встановлено англійською Прем'єр-лігою.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті можуть виключити із чемпіонату Англії, якщо порушення будуть доведені.

Зазначимо, що раніше CAS вже виправдав клуб із Манчестера у схожій справі. У 2020 році УЄФА наклав на "міщан" заборону на участь у єврокубках протягом двох років, але CAS скасував це рішення.