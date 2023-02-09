Англія

Контракт розрахований до 2026 року.

Челсі провів шалену трансферну компанію у січні цього року, проте схоже, що "сині" при цьому думають і про майбутнє.

Авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомив у своєму Твіттері, що лондонці підписали 17-річного нападника юнацьких команд Саутгемптона — Джиммі Джея Моргана. Сума трансферу — 3 мільйони фунтів, контракт із гравцем розрахований до червня 2026 року. Юнак уже пройшов медичні тести.

Відзначимо, що у складі Саутгемптон U-21 Морган у цьому сезоні провів 11 матчів, у яких забив 4 м'ячі та віддав 5 асистів. Також футболіст долучається до англійських збірних різних вікових категорій.