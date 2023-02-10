Англія

"Сині" підписали молодого 17-річного форварда із Саутгемптона.

Нападник Саутгемптона Джиммі-Джей Морган поставив свій підпис під контрактом з Челсі. Про це повідомляє прес-служба "синіх".

Деталі угоди з 17-річним англійцем не розголошуються.

За інформацією Фабриціо Романо, контракт із молодим футболістом розрахований до літа 2026 року. Сума трансферу становила 3 мільйони фунтів стерлінгів плюс бонуси.

Цього сезону Морган провів 13 матчів у складі молодіжної команди "святих", у яких забив шість голів та віддав п'ять результативних передач. Також він кілька разів потрапляв у заявку основної команди на кубкові матчі, але на полі не з'являвся.