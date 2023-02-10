Англія

Гравці Ліверпуля потроху оговтуються після травм.

Вінгер Ліверпуля Луїс Діас може зіграти проти Реала в Лізі чемпіонів. Щоправда, мова лише про матч-відповідь, який пройде 15 березня. До першого матчу (21 лютого) колумбієць точно не відновиться.

Повідомляється, що 26-річний гравець вже тренується на траві, тому його відновлення виходить на фінішну пряму.

Нагадаємо, в грудні Діас переніс операцію, щоб відновити пошкодження бічної колатеральної зв'язки.

У поточному сезоні футболіст провів 8 матчів в АПЛ: на його рахунку 3 голи та 2 асисти.