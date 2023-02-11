Англія

Футболіст може залишитися у рідному клубі як мінімум до 2027 року.

Скоріш за все, Арсенал продовжить контракт зі своїм вихованцем та беззаперечним гравцем основи Букайо Сака, повідомляє у своєму Твіттері відомий журналіст Ніколо Скіра. Термін нової угоди 21-річного футболіста буде розрахований до 2027 року.

Відзначимо, що розмови про нову угоду молодого лівоногого вінгера тривають з минулого літа, проте схоже що саме цей сезон розставив для керівництва "канонірів" усі крапки над "і". 7 голів і 7 асистів у 20 матчах АПЛ, в якому Арсенал лідирує — такі показники має у нинішньому сезоні гравець збірної Англії.

Нагадаємо, нещодавно легенда Арсенала висловив упевненість, що Букайо нічим не гірше за Мессі.