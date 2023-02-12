Англія

Скандальний журналіст, який вболіває за Арсенал, продовжує кепкувати з українця.

Скандальний журналіст та англійський телеведучий Пірс Морган, який є вболівальником лондонського Арсеналу, відреагував на дебютний гол Леандро Троссарда в футболці "гармашів". Нагадаємо, цей м'яч не дозволив підопічним Артети переграти Брентфорд (1:1).

"Отримати Троссарда замість Мудрика тепер виглядає найкращим бізнесом в історії футболу. Правильний гравець", — написав Морган у твіттері.

Раніше Морган назвав Мудрика найдорожчою індичкою у світовому футболі.