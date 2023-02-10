Англія

Португалець має шанс зіграти проти Реала в Лізі чемпіонів.

Нападник Ліверпуля Діогу Жота відновив тренування з командою після травми, яка не дозволяла португальцю грати з жовтня минулого року.

Нагадаємо, 25-річний португалець отримав травму у матчі АПЛ проти Манчестер Сіті (1:0). На 90 хвилині футболіста забрали з поля на ношах.

За словами головного тренера "червоних" Юргена Клоппа, Діогу вже повноцінно тренується з командою. Але в найближчому матчі проти Евертона його, скоріш за все, годі чекати на полі.

Нагадаємо, через травму Жота пропустив чемпіонат світу.