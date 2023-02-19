Англія

Українець провів чудовий поєдинок у рамках матчу чемпіонату Англії.

У рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал на виїзді вирвав перемогу у Астон Вілли (4:2).

Одним із авторів голів став Олександр Зінченко. 26-річний українець забив свій перший м'яч в АПЛ – для цього йому знадобилося 92 гри та 74 удари. Це не просто дебютний гол за Арсенал, а й дебютний у Прем'єр-лізі, де раніше Зінченко також виступав за Манчестер Сіті.

Гол українця став важливим у грі проти Астон Вілли: він допоміг зробити рахунок нічийним, після чого "каноніри" дотиснули "віллан" у компенсований час. За підрахунками порталу WhoScored, Зінченко напрацював на оцінку в 7,5 бала – одну з найкращих.

Не забарилася реакція вболівальників Арсеналу в соціальних мережах.

Зокрема, низка вболівальників закликають Мікеля Артету до того, щоб Зінченко почав грати у півзахисті.

"Зінченко має грати у півзахисті, Тірні – лівим захисником. Джака нехай відпочине кілька ігор".

"Ми повинні грати із Зінченком у півзахисті та з натуральним лівим захисником".

"Якщо Парті все ще недоступний, чому б не ставити у півзахист Зінченка, а Тірні – ліворуч у захисті? Зінченко може грати на цій позиції і він все одно зміщується до центру. Тірні може привнести більше динаміки зліва і робити більше забігань. Я один це бачу?".

Шанувальники Арсеналу, одноклубники та просто небайдужі люди до футболу залишилися задоволені виступом Зінченка, і це можна бачити по реакції на його пост у Instagram:

Спромігся похвали Олександр Зінченко за свій гол від журналіста Пірса Моргана.

"Буууум! 2:2. Чудовий гол, Зінченко".

А ось що сказав українець після завершення матчу з Астон Віллою:

"Після цього матчу я можу сказати дві речі. По-перше, він став важливим уроком для всіх нас – треба вірити до кінця.

Як я вже казав раніше, у цій команді чудові люди, здатні досягти того, чого вони хочуть, якщо продовжать боротися і вірити. Наша реакція у другому таймі має стати для нас зразком.

Я дуже радий, що допоміг команді, забивши гол, але головне – три очки", – сказав Зінченко.

Загалом після гри навколо Зінченка йде виключно хороша преса: шанувальники задоволені, що Арсенал повернувся на перше місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, команда отримала емоційний сплеск. І ніхто особливо навіть не згадує, що у першому пропущеному м'ячі українець втратив м'яч, після чого розпочалася контратака.

У наступному турі Арсенал вирушить на виїзд до Лестера, де на "канонірів" чекає непростий поєдинок. Маючи гру в запасі, а також відрив у два очки від Манчестер Сіті, колектив Мікеля Артети не може дозволити собі розслабитися, проте певний емоційний підйом Зінченко та його одноклубники після цієї перемоги відчуватимуть.