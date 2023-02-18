Англія

У матчі проти "левів" українець відзначився результативним ударом.

Арсенал у матчі 24 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях здобув перемогу над Астон Віллою (4:2).

У цьому матчі у стартовому складі "канонірів" вийшов українець Олександр Зінченко, який відзначився результативним ударом. Він був замінений у компенсований час.

За свої дії Зінченко отримав 7,5 балів від статистичного порталу WhoScored, що є четвертою найкращою оцінкою. Найкращим був визнаний Букайо Сака – 8,2 бали.

Портал SofaScore оцінив гру українця у 7,3 бала, що є другою найкращою оцінкою після Мартіна Едегора – 7,9 балів.

Зазначимо, що це був дебютний гол Зінченка в англійській Прем'єр-лізі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Астон Вілла — Арсенал.