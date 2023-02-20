Американський бізнесмен розповів про долю клубу.
Джон Генрі / The Guardian
20 лютого 2023, 19:30
Власник Ліверпуля Джон Генрі прокоментував інформацію про те, що компанія Fenway Sports Group виставила клуб на продаж.
"Чи будемо ми в Англії вічно? Ні. Чи продаємо ми Ліверпуль? Ні. Чи шукаємо ми зовнішні інвестиції для Ліверпуля? Так. Чи станеться незабаром щось у цьому контексті? Я вважаю, що так, але це не буде продажем клубу", — сказав Джон Генрі в інтерв'ю для The Boston Globe.
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Компанія володіє клубом із жовтня 2010-го року. При FSG Ліверпуль виграв уперше за 30 років АПЛ, став переможцем Ліги чемпіонів, Кубка Англії та Кубка ліги.