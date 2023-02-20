Англія

Американський бізнесмен розповів про долю клубу.

Власник Ліверпуля Джон Генрі прокоментував інформацію про те, що компанія Fenway Sports Group виставила клуб на продаж.

"Чи будемо ми в Англії вічно? Ні. Чи продаємо ми Ліверпуль? Ні. Чи шукаємо ми зовнішні інвестиції для Ліверпуля? Так. Чи станеться незабаром щось у цьому контексті? Я вважаю, що так, але це не буде продажем клубу", — сказав Джон Генрі в інтерв'ю для The Boston Globe.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дудек, Шкртел, Ауреліо: що я ніколи не забуду в Ліверпулі

Компанія володіє клубом із жовтня 2010-го року. При FSG Ліверпуль виграв уперше за 30 років АПЛ, став переможцем Ліги чемпіонів, Кубка Англії та Кубка ліги.