Франция

Фахівець розкритикував аргентинця.

Колишній тренер збірної Франції Раймон Доменек прокоментував гол Ліонеля Мессі на останніх хвилинах матчу Ліги 1 у ворота Лілля (4:3), який дозволив парижанам здобути перемогу.

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"Що можна сказати про цей матч? Через 20 хвилин чи пів години Галтьє мав зняти Мессі, який був примарний. Хоч я і фанат Мессі, але він абсолютно нічого не зробив. Він не захищався, не робив правильних передач. Нічого. Повна порожнеча. Іноді він поганий, але в цій грі була повна порожнеча, але тренер залишив Мессі на полі, і той дивом врятував їх на останній хвилині, забивши зі штрафного", — цитує Доменека L'Equipe.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Лілль у 24 турі Ліги 1-2022/23.