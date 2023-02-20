Англія

Фонд дивиться у бік того, щоб залишити власників.

Вже не перший місяць тягнеться процес продажу Манчестер Юнайтед сім'єю Глейзерів.

Раніше основними претендентами вважались катарські мільярдери та англійський бізнесмен сер Джим Реткліфф.

Шейх Джассім Бін Хамад Аль Тані, голова Катарського ісламського банку, зацікавлений у потужних інвестиціях у команду, інфраструктуру та співпраці з уболівальниками клубу.

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Проте в останній момент у боротьбу увімкнувся американський хедж-фонд під назвою Elliott, який раніше володів акціями італійського Мілану.

На сьогоднішній день відомо що хедж-фонд готовий вливати інвестиції в МЮ, та залишити на своїх посадах братів Глейзерів. Тобто мова йде не про купівлю клубу, а тільки про інвестиції.