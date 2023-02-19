Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 24 туру чемпіонату Англії, що відбувся 18 лютого 2023, 19:30.

Ліверпуль у матчі 24 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях впевнено обіграв Ньюкасл з рахунком 2:0.

Перемогу підопічнім Юргена Клоппа принесли забиті м'ячі у виконанні Дарвіна Нуньєса та Коді Гакпо.

Також зазначимо, що з 22 хвилини "сороки" грали у меншості після вилучення воротаря Ніка Поупа.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ньюкасл — Ліверпуль в 24 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Ньюкасл — Ліверпуль 0:2

Голи: Нуньєс, 10, Гакпо, 17



Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр (Мерфі, 64), Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Жоелінтон (Рітчі, 70), Андерсон — Альмірон (Гордон, 64), Ісак (Вілсон, 64), Сен-Максімен.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Е. Робертсон — Гендерсон (Мілнер, 59), Фабіньо (Нуньєс, 59), Байцетич (Елліотт, 59) — Салах, Гакпо (Жота, 59), Нуньєс.



Попередження: Альмірон — Фабіньо



На 22-й хвилині був вилучений Нік Поуп (Ньюкасл) (грубе порушення).