Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками перед грою з Ньюкаслом.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував майбутній фінал Кубка англійської ліги проти Ньюкасла.

"Це буде важка гра зі складним суперником. Їх дуже важко обіграти, і це великий комплімент для них, але ми повинні знайти спосіб перемогти їх, незважаючи ні на що. І тому ми докладемо всіх зусиль.

З усією повагою до суперника і до того, що робить тренер Едді Хау. За ними приємно спостерігати з боку, у них хороша команда і дух, так що так, це буде відмінний матч двох дуже хороших команд.

Багато моментів за складом ми залишаємо колишніми, зберігаючи послідовність. Але так, це фінал, тому потрібне щось особливе. Ми додамо щось особливе", — наводить слова тен Гага Sky Sports.

Нагадаємо, матч МЮ – Ньюкасл відбудеться сьогодні, 26 лютого, о 18:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.