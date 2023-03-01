Англія

37-річному поляку може знадобитися операція.

Воротар Вест Гема Лукаш Фабіанські може пропустити найближчі матчі "молотобійців" через травму. Про це повідомляє ВВС.

37-річний поляк отримав пошкодження під час минулого матчу АПЛ проти Ноттінгема Форест (4:0).

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За інформацією джерела, у футболіста проблеми з вилицею та очницею. За словами головного тренера "молотобійців" Девіда Моєса, воротареві може знадобитися операція, але можливо, є варіант з консервативним лікуванням.

Цього сезону Фабіанські провів 25 поєдинків, з яких сім на нуль при 27 пропущених м'ячах.