37-річному поляку може знадобитися операція.
Лукаш Фабіанські, Getty Images
01 березня 2023, 14:15
Воротар Вест Гема Лукаш Фабіанські може пропустити найближчі матчі "молотобійців" через травму. Про це повідомляє ВВС.
37-річний поляк отримав пошкодження під час минулого матчу АПЛ проти Ноттінгема Форест (4:0).
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За інформацією джерела, у футболіста проблеми з вилицею та очницею. За словами головного тренера "молотобійців" Девіда Моєса, воротареві може знадобитися операція, але можливо, є варіант з консервативним лікуванням.
Цього сезону Фабіанські провів 25 поєдинків, з яких сім на нуль при 27 пропущених м'ячах.