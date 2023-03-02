Англія

Серія триває шість років.

Напередодні Ліверпуль здобув перемогу в домашньому перенесеному матчі сьомого туру англійської Прем’єр-ліги проти Вулвергемптона.

Ліверпуль — Вулвергемптон 2:0 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Другий м’яч у звітній зустрічі на рахунок "червоних" записав нападник Мохамед Салах, який, незважаючи на посередні виступи колективу Юргена Клоппа в поточному сезоні, усе одно продовжує досягати істотних індивідуальних показників.

Гол у ворота "вовків" став для єгиптянина двадцятим у поточному футбольному році, задля чого йому знадобилось 36 матчів.

Як підказує статистичний портал Squawka, цей сезон не став виключенням із серії, яка тепер триває протягом шести років, під час якої Салах, як мінімум, 20 разів відзначався у воротах суперників Ліверпуля з моменту свого долучення до клубу.

У сезоні-2017/18 це було 44 голів за 52 матчі, у 2018/19 — 27 (52), 2019/20 — 23 (48), 2020/21 — 31 (51), 2021/22 — 31 (51).

Наступний матч Ліверпуль проведе вдома проти Манчестер Юнайтед.