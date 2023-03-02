Керманич Арсеналу прокоментував гру українського універсала за підсумками матчу з Евертоном.
Мікель Артета та Олександр Зінченко, getty images
02 березня 2023, 11:17
У перенесеному поєдинку сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал розгромив Евертон з рахунком 4:0, а українець Олександр Зінченко віддав асист у моменті з голом Букайо Сака та взяв участь у трьох забитих м'ячах своєї команди.
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився емоціями від гри 26-річного українського універсала своєї команди.
"Ось чому ми запросили його сюди. Він привносить щось нове в команду. Його менталітет і здатність робити певні речі дозволяють нам бути непередбачуваними і створювати багато загрози щоразу, коли ми володіємо м’ячем. Він грав проти команд з низьким блоком 200 разів, і це дуже допомогло", — цитує слова Артети офіційний сайт Арсеналу.
Дивитись відео голів та огляд матчу Арсенал — Евертон ви можете на Football.ua.