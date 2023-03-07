Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 6 березня 2023 року, 22:00.

У матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд на своєму полі здобув перемогу над Фулгемом з рахунком 3:2.

Перемогу команді Томаса Франка принесли забиті м'ячі у виконанні Піннока, Тоуні та Єнсена. У складі "дачників" результативними ударами відзначилися Соломон та Вінісіус.

Після 26 ігор Фулхем набрав 39 очок та посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ, а у Брентфорда — 38 балів після 24 ігор та дев'ятий рядок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брентфорд — Фулгем в АПЛ:

Брентфорд — Фулгем 3:2

Голи: Піннок, 6, Тоуні, 51, Єнсен, 81 — Соломон, 39, Вінісіус, 90+9

Брентфорд: Рая — Генрі, Мі, Піннок, Гікі (Роерслев 90+1) — Єнсен, Норгор, Дамсгор (Янельт 76), Вісса (Шаде 77) — Тоуні, Мбемо (Дасілва 90+1)

Фулгем: Лено — Робінсон, Рім, Діоп, Тете (Соареш 83) — Лукич (Декордова-Рід 75), Рід — Соломон (Вілсон 75), Перейра, Вілліан (Вінісіус 83) — Митрович