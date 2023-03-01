Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 28 лютого 2023 року, 21:45.
Фулгем – Лідс, Getty Images
01 березня 2023, 10:25
У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії Фулхем на своєму полі розібрався з Лідсом із рахунком 2:0.
Перемогу "дачникам" принесли забиті м'ячі у виконанні Пальіньї та Манора Соломона, який забив у четвертому матчі поспіль.
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До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фулгем — Лідс в Кубку Англії:
Фулгем – Лідс 2:0
Голи: Пальїнья, 21, Соломон, 56
Фулгем: Родак – Соареш (Тете 90), Адарабійо, Рім, Робінсон – Лукич, Пальїнья (Харрісон Рід 81) – Вілсон (Вілліан 82), Перейра, Соломон (Декордова-Рід 81) – Мітрович (Вінісіус 69)
Лідс: Мельє – Фірпо, Кох, Крістенсен, Ейлінг – Рока (Ааронсон 74), Адамс, Маккенні – Ньонто (Харрісон 64), Рюттер (Бамфорд 63), Саммервілл