Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 28 лютого 2023 року, 21:45.

У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії Фулхем на своєму полі розібрався з Лідсом із рахунком 2:0.

Перемогу "дачникам" принесли забиті м'ячі у виконанні Пальіньї та Манора Соломона, який забив у четвертому матчі поспіль.

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До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фулгем — Лідс в Кубку Англії:

Фулгем – Лідс 2:0

Голи: Пальїнья, 21, Соломон, 56

Фулгем: Родак – Соареш (Тете 90), Адарабійо, Рім, Робінсон – Лукич, Пальїнья (Харрісон Рід 81) – Вілсон (Вілліан 82), Перейра, Соломон (Декордова-Рід 81) – Мітрович (Вінісіус 69)

Лідс: Мельє – Фірпо, Кох, Крістенсен, Ейлінг – Рока (Ааронсон 74), Адамс, Маккенні – Ньонто (Харрісон 64), Рюттер (Бамфорд 63), Саммервілл