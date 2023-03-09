Англія

Сурове покарання для центрального захисника.

Центрального захисника Лестера Янніка Вестергора відсторонили від тренувань з командою після резонансного інтерв'ю, повідомляє The Athletic.

Футболіст дав інтерв'ю з критикою на адресу головного тренера команди Брендана Роджерса, який, на думку данця, мусить давати йому більше ігрового часу.

"Я дійсно відчував себе потрібним Роджерсу. Коли я був у Саутгемптоні, він переконав мене в необхідності переходу в Лестер. Тренер і клуб точно знали, якого гравця вони купують, вони знали про мої сильні та слабкі сторони. Тому я не розумію, чому я раптово став непридатним. Це дивно", – сказав Вестергор.

В поточному сезоні данець відіграв лише в трьох кубкових матчах. Загальний час перебування футболіста на полі — менше 200 хвилин.

Нагадаємо, Вестергор перейшов до Лестера із Саутгемптона влітку 2021 року.