Ліга Європи

"Червоні дияволи" досягли цієї серії вчетверте в історії.

Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи впевнено обіграв Бетіс (4:1).

За інформацією OptaJoe, для "червоних дияволів" дана домашня зустріч стала 15 поспіль, у якій вони змогли забити два і більше голів.

Для Манчестер Юнайтед це четверта серія в історії клубу. Востаннє вона була у 2000 році, коли МЮ забивав два і більше голів у домашніх матчах у період з березня по жовтень.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу МЮ — Бетіс.