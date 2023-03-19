Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Англії, що відбувся 18 березня 2023 року, 19:45.
Манчестер Сіті – Бернлі, Getty Images
19 березня 2023, 10:30
Манчестер Сіті у матчі 1/4 фіналу Кубка Англії розгромив Бернлі з рахунком 6:0.
Перемогу команді Хосепа Гвардіоли принесли забиті м'ячі у виконанні Голанда, який оформив хет-трик, Альвареса, на рахунку якого дубль та Палмера.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Бернлі у чвертьфіналі Кубку Англії:
Манчестер Сіті – Бернлі 6:0
Голи: Голанд 32, 35, 59, Альварес 62, 73, Палмер 68.
Манчестер Сіті: Ортега – Вокер, Діаш (Аканджі 63), Лапорт – Родрі (Філліпс 66), Льюїс (Гомес 66) – Марез, Де Брюйне (Гріліш 89), Альварес, Фоден – Голанд (Палмер 63).
Бернлі: Пікок-Фаррелл – Маатсен (Тейлор 77), Баєр, Аль-Дахіль, Робертс – Гудмундссон (Корк 46), Каллен – Зарурі, Вінітью (Бастієн 77), Телла (Обафемі 64) – Фостер (Барнс 46).
Попередження: Барнс.