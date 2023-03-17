Ліга Європи

Українець відіграв весь матч на полі, вийшовши у стартовому складі "канонірів".

Арсенал у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи в серії післяматчевих пенальті поступився лісабонському Спортінгу та вилетів з турніру.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1, після чого без голів минув додатковий час. У серії пенальті португальці були сильнішими з рахунком 5:3.

Український універсал Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Арсеналу та провів на полі весь поєдинок.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії 26-річного українця у 7 балів, як і у першій грі. Найкращим гравцем матчу був визнаний півзахисник "канонірів" Граніт Джака – 8,6 балів.

Портал SofaScore оцінив Зінченка у ті ж 7 балів. Найкращим був воротар Спортінга Антоніо Адан – 8,5 балів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Спортінг.