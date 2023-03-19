Англія

Результативність норвезького форварда вражає.

Манчестер Сіті у четверфінальному матчі Кубка Англії розбив Бернлі (6:0).

У цьому матчі оформленим хет-триком відзначився нападник "городян" Ерлінг Голанд, який довів рахунок своїх голів за сезон до 42.

За інформацією OptaJoe, 22-річний норвежець став шостим в історії гравцем із АПЛ, якому вдалося забити 40 і більше голів у всіх турнірах протягом одного сезону.

До Голанда таким досягненням могли похвалитися Руд ван Ністелрой (44), Мохамед Салах (44), Кріштіану Роналду (42), Енді Коул (41) та Гаррі Кейн (41).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Бернлі.